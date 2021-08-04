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«Брестжилстрой» не доплатил государству 1,2 млн рублей. Наказали 70 сотрудников

04.08.2021 19:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нарушения выявились во время проверки Комитета госконтроля.

КГК проверил крупнейшее строительное предприятие в Брестской области. В результате «Брестжилстрой» обязали заплатить в бюджет 1,2 млн рублей налогов и других обязательных платежей. Более 70 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба комитета.

Всего на предприятии работает более 2 тысяч человек. Компания занимается строительством не только в Бресте и области, но и в Минске, Солигорске, были объекты и в России, пишет NN.b
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Нарушения выявились во время проверки Комитета госконтроля.
 
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