Остановит ли миграционный кризис экспорт «Беларуськалия»?

Источник материала: Салiдарнасць

Литва грозит полностью прекратить экспорт белорусских удобрений через свой порт. Будет ли принято решение и в чем загвоздка?





Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил в интервью Delfi , что Литва уже формально предоставила предложения Брюсселю по расширению секторальных санкций, включая и удобрения «Беларуськалия», которые экспортируются преимущественно через Клайпеду.

Ранее МИД Литвы предупреждал официальный Минск о таком развитии ситуации, если поток нелегальных мигрантов не прекратится. Филин попытался разобраться, насколько реальным может оказаться эта угроза и чем обернется для Беларуси?

Много ли потеряет Беларусь?

«Беларуськалий» занимает около 20% мирового рынка хлоркалия. Экспорт калийных удобрений из Беларуси в 2020 году в стоимостном выражении составил $2,41 млрд. И это очень большая сумма, чтобы ей можно было пренебречь.





Клайпедский порт

Предприятие экспортирует свою продукцию через Клайпедский порт и объем этой перевалки составляет 10-11 млн тонн в год.

Что на деле?

А вот тут как раз есть нюанс. Еще перед предыдущим пакетом санкций ожидалось, что меры против калийной отрасли окажутся наиболее болезненными. Однако все оказалось не так драматично.

Запрет на транспортировку был принят в мягком для Беларуси варианте. Во-первых, санкции не распространились на уже действующие контракты, заключенные до 25 июня 2021 года.

А во-вторых, под него не попала самая ходовая позиция – хлорид калия с содержанием действующего вещества от 40% до 62%. В итоге ограничительные меры затронули менее 20% экспортных продаж белорусских калийных удобрений, что в денежном выражении может составить (когда они начнут действовать) около 500 миллионов долларов в год. Да и то не факт. Часть этих объемов к тому времени можно перенаправить на экспорт через Россию.

Почему ЕС ранее медлил с принятием санкций по калию?

Кроме того, чтобы дать время белорусским властям «одуматься», есть и вполне прагматичная причина. Введение санкций на белорусский калий может спровоцировать на мировом рынке рост цен на удобрения и, как следствие, на продовольствие. ЕС сам в первую очередь не заинтересован в таком развитии ситуации. По крайней мере, пока выход из этой ситуации не озвучен.

К тому же непонятно, что делать с убытками, которые в результате снижения белорусского грузопотока понесет Клайпедский порт и Литва в целом.

Так, будет ли принято такое решение?

Учитывая, что на санкциях настаивает сама Литва, которая в первую очередь теряет свою выручку, то все выглядит вполне серьезно. Не исключено, что миграционный кризис обходится литовским соседям значительно дороже (не только в денежном эквиваленте), нежели убытки Клайпедского порта.

Но, с другой стороны, до остановки экспорта еще далеко.

— Возможно полное прекращение. Я бы сказал, что да, это реально. Реальные переговоры еще не начались, поэтому еще рано об этом говорить, — заявил глава МИД Литвы в среду перед заседанием правительства.

По его словам, вопрос расширения санкций в ЕС будет обсуждаться не раньше сентября. А это значит, что в ближайшее время у белорусских властей еще остается время, пока европейская бюрократия будет раскачиваться.