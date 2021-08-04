Рогов: «Мы все видели за последние десять лет, как механизм работает»

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Российский политолог – о рубеже диктатуры.





– Мы можем устанавливать такой рубеж, показывать порог, с которого начинается диктатура, – рассуждает Кирилл Рогов на Эхе Москвы . – В принципе, у нас в Конституции записано, что у нас есть право собираться мирно, без оружия, и мы не должны, как в любом демократическом государстве, спрашивать у властей разрешение на это.

Но в этой борьбе за право на протест, когда право на выборы отнято, осталось право на протест, надо отнять его. В этой борьбе власти сначала настаивают на разрешительном порядке митингов и демонстраций, а потом он превращается в запретительный.

Мы все видели за последние 10 лет, как этот механизм работает.

И есть момент, который можно считать переходом к диктатуре. Это тот момент, когда у вас в законодательстве появляются какие бы то ни было статьи, которые предполагаю уголовное преследование и тюремные сроки за участие в протестах. Так или иначе, по любому прописанные.

…Вот в момент, когда в законодательстве появляются такого рода статьи, это значит, мы имеем дело с диктатурой, которая сажает тех, кто хочет выйти, реализовать свое конституционное право на протест, она им угрожает тюрьмой. Это и есть такой рубеж диктатуры.