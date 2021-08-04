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Нанимать, обучать и увольнять вас будут «роботы для бизнеса» — вот что это такое
04.08.2021 19:09 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
К 2025 году мировой рынок автоматизированных коммуникаций
— Анализируя бизнес-процессы в разных компаниях, мы увидели, что один и тот же «пробел» повторяется у многих. Взаимодействие с клиентами, обучение и развитие персонала даже при наличии систем автоматизации не являются полностью персональными. А все сегодняшние
Уже давно понятно, что для многих пользователей мессенджеры — более удобный канал коммуникации, чем общение по телефону или вживую. За 2020 год чат-ботов
Из простых советчиков по решению несложных вопросов мессенджеры постепенно превращаются в отдельный мультифункциональный сервис. Потенциал для развития и интеграции креативных механик выглядит очень значительным, поскольку лояльность пользователей к ним очень высока. В данный момент 87,2% пользователей
Примечательно, что, кроме прочих выгод, боты
«Роботы для бизнеса» — что это?
«Роботы для бизнеса» — это умное программное обеспечение (так называемые чат-боты), которое работает через мессенджеры и может собирать, обрабатывать и передавать информацию, выполнять анализ полученных данных и выдавать рекомендации согласно проведенному анализу.
Такое ПО помогает:
На сегодняшний день заказать робота под свои персональные нужды может себе позволить практически любая организация. Цены на этом рынке сейчас вполне демократичные: от $ 3000 за разработку и от $ 100 за ежемесячную аренду. Стоимость напрямую зависит от функциональных возможностей: чем больше функций, тем она выше.
По своему опыту можем сказать, что роботы нужны всем компаниям, но действительно помогают они только тем, кто готов их развивать и администрировать. Мы наблюдали несколько случаев в банковском секторе, когда коммуникационный робот переставал администрироваться закрепленным за ним сотрудником и вместо пользы вызывал у клиентов улыбки или раздражение. Чтобы этого не происходило, на наш взгляд, роботов лучше брать в аренду и передавать их администрирование разработчикам. При таком подходе робот всегда будет в хорошей форме, потому что от его качественной работы зависит вознаграждение администратора.
Ниже приводим примеры роботов для бизнеса, которые уже успешно работают в разных компаниях. Возможно, эти примеры вдохновят вас на оптимизацию своих текущих бизнес-процессов.
Роботы для ввода в должность, обучения и управления персоналом
Робот «Рекрутер»
Этот инструмент хорошо себя зарекомендовал в ритейле, где у компаний всегда есть потребность в поиске и подборе персонала. Вот его основные функции:
Пример результатов действующего робота за календарный месяц:
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Также у робота есть функция отправки сообщения кандидатам, которые не завершили заполнение анкеты. Она позволяет повысить конверсию и увеличить количество потенциальных работников.
Выгоды для бизнеса. Удобство робота в том, что при открытии вакансии в компании он сразу в режиме онлайн может предложить новые кандидатуры, которые уже прошли первичный отсев. Для чего еще можно использовать ПО:
Робот «Ввод и адаптация сотрудников»
Инструмент эффективно работает в компаниях от 30 и более человек. Он дружелюбно и быстро помогает сотрудникам войти в должность, успешно пройти испытательный срок и полноценно адаптироваться в коллективе. Снимет бумажную нагрузку с HR-специалиста и наставника.
Идея его создания у нас возникла после общения с несколькими знакомыми, которые рассказали о своем местами негативном опыте прохождения испытательного срока. Мы поговорили с HR-директорами разных компаний, где есть текучка, изучили их программы ввода в должность и адаптации новых сотрудников и увидели следующую картину: все написано красиво и грамотно, но на 100% не выполняется. То есть в чем-то новичок движется как написано, а в чем-то — как подсказывают коллеги. Если коллеги лояльны к компании, то все в порядке. Если нет, то новый сотрудник обучается не так, как нужно компании, а так, как захотелось нелояльным сотрудникам. Но это не все тернии, через которые помогает пройти робот. Вот основные функции этого ПО:
Выгоды для бизнеса: лояльный сотрудник, правильно выполняющий свои функциональные обязанности.
Робот «Учитель»
Проводит обучение сотрудников, оценивает их знания, а также информирует обо всем происходящем в компании и проверяет, насколько сотрудники усвоили полученную информацию. Количество сотрудников и их местонахождение не имеет для него никакого значения.
Его основные функции:
Мы решились на его разработку после того, как несколько компаний обратились с похожими проблемами — текущие программы обучения не приносят желаемого результата.
При групповых занятиях сотрудники отвлекаются и не полностью усваивают материал, поэтому не всегда сразу могут применить полученные знания на практике. Обучение с помощью корпоративных порталов происходит «из-под палки». В результате, чтобы убедиться в том, что сотрудник все знает и умеет, у него нужно принять экзамен. Для этого нужно выделить место и время, собрать сотрудников, в том числе и региональных, с отрывом от работы и оплатой командировочных. Выходит как-то громоздко по времени и затратам и несовременно.
Все эти проблемы можно решить при помощи робота. Для прохождения обучения не надо никуда ехать. Все сотрудники одновременно изучают нужную тему, отвечают на вопросы по ней и тут же оцениваются. Весь процесс занимает не более 15 минут. Все данные фиксируются в виде отчета, из которого видно, кто из сотрудников за какое время и с какой попытки прошел обучение. Средний балл сотрудников подразделения является показателем качества работы руководителя этого подразделения по развитию компетенций своих сотрудников.
Таким образом решается одна из основных «болей» бизнеса — «оцифровка» работы руководителя с подчиненными. При этом повлиять на результаты оценки робота никто не может. Благодаря этому и директор, и собственник видят реальную картину. Также робот «Учитель» решает проблему доведения до всех сотрудников важной для компании информации. Он не только персонально доводит ее до сотрудника, но и оценивает, как тот ее усвоил. И также формирует отчет. Сотрудник обучен, а у компании «все ходы записаны».
Единственный недостаток этого робота в том, что он не видит ошибки, которые сотрудник делает, применяя полученные знания на практике.
Выгоды для бизнеса: все сотрудники обучены и оценены. Данные об обучении по каждой теме записаны и могут быть использованы при продлении контракта.
Робот «Оценка удовлетворенности сотрудников/причин увольнения сотрудников»
Этот чат-бот помогает ответить на следующие вопросы:
Идея создания такого чат-бота возникла для решения проблемы крупного российского холдинга, у которого в разных регионах стали увольняться лояльные сотрудники. Инициатива об увольнении исходила от них самих. Стандартный вариант решения — опрос сотрудника HR-ом и заполнение анкеты — не раскрыл основных причин.
Результат использования робота превзошел все ожидания. 90% сотрудников, которые уволились, связались с HR-рами и вернулись, а компания получила обратную связь о причинах увольнения и внесла изменения в текущие условия труда. Оказалось, что кому-то нужно сместить график работы, кого-то — записать в кадровый резерв и отправить на обучение, а кого-то — просто отправить в очередной отпуск, чтобы человек отдохнул и перезагрузился. И никаких «космических» проблем.
У этого робота тоже есть недостаток — он не может заставить сотрудника, который уволился, пообщаться с ним.
Робот «Аналитик»
Такая программа анализирует многие показатели и может подсказать:
Его основные функции:
В нашей практике такой робот был создан для дистрибьюторской компании, сотрудники которой регулярно не выполняли стоящие перед ними KPI. Почему так происходило, никто из топ-менеджеров не понимал. Ответ лежал на поверхности — сотрудники просто не знали, как и с помощью чего их достигать.
Руководители подразделений не занимались обучением сотрудников, не подводили итоги их работы и много чего еще не делали. Стандартный инструмент диагностики — опрос-анкетирование сотрудников с последующей ручной обработкой и анализом полученных ответов (скорость проведения зависит от количества опрашиваемых сотрудников и сотрудников, которые будут обрабатывать полученные данные) — был долгим, трудозатратным. А в итоге собственник и директор могли все равно чего-то не узнать.
Робот одновременно не более чем за 15 минут опрашивает всех сотрудников, участвующих в выполнении тех или иных KPI, и сразу формирует отчеты каждому сотруднику, подразделениям и KPI. Эти отчеты показывают:
Результат сразу налицо: директор и собственник видят реальную картину и «узкие» места и могут сразу принимать решения.
Выгоды для бизнеса: лояльные сотрудники, достигающие плановых показателей. Лояльный — значит полностью принявший корпоративную культуру и правила работы. Достигающий плановых показателей — значит обучен, понимает и выполняет стоящие перед ним ключевые показатели.
Роботы для персональной работы с клиентами и их торговыми объектами
Робот «Оценка удовлетворенности клиентской базы»
Программа оценки этого чат-бота состоит из трех блоков с вопросами, ответы на которые оценены в процентах (%):
Сумма набранных по всем блокам процентов является итоговым индикатором «Оценки удовлетворенности клиентской базы». Минимальный допустимый порог — 60%. Если это значение ниже — удовлетворенность ваших клиентов невысока и работь с ней жизненно важно для компании. В таком случае робот подскажет руководителю:
Этого робота мы разработали в процессе общения и работы с банком и девелопером. У них оказались схожие проблемы. В обеих организациях не могли найти оптимальное решение:
Текущими инструментами решать такие задачи долго, затратно и неэффективно. Потому что обзвон и опрос с заполнением опросного листа, обработка этой информации и ее анализ не позволяют за короткий срок опросить всю текущую клиентскую базу и получить полную картину. К тому же такой подход отрывает от выполнения своих основных функций сотрудников, которые участвуют в обзвоне.
В то время как робот одновременно свяжется со всеми клиентами, опросит их и составит аналитический отчет. Он также может составить список клиентов, которые не стали с ним общаться. Такой список — это «маячок», который указывает на скорость снижения лояльности клиентской базы.
У этого робота есть и недостаток — он не может заставить клиента с ним пообщаться.
Выгоды для бизнеса: управляемая лояльная клиентская база, приносящая запланированный доход.
Робот «Помощник торгового представителя»
Предназначен для дистрибьюторских и иных компаний, у которых в штате есть торговые представители.
Его основные функции:
Этот чат-бот был создан, когда представительство известного производителя обратилось с просьбой предложить решение, которое поможет торговой команде компании выполнять плановые показатели, взаимодействовать с ключевой розницей и мониторить в режиме онлайн выполнение годовых соглашений в каждой торговой точке. Робот позволил разгрузить торгового представителя и повысить его эффективность, что привело к регулярному выполнению плановых показателей торговой командой.
Важно! Робот не нужен компаниям, которые имеют схожий функционал в текущем программном обеспечении. Его применение не упростит, а увеличит нагрузку на торгового представителя.
Выгоды для бизнеса: повышение эффективности работы торговых команд.
Робот «Торговый представитель»
Предназначен для дистрибьюторских компаний, которые работают с современными торговыми сетями, такими, как, например, «Пятёрочка», «Магнит», «Корона», «Евроопт», «Мила», «Сильпо», «Ева», «Максима» и т.д., а также представляют сильные международные и/или национальные бренды. Он полностью заменяет торгового представителя. Его основные функции:
Этот робот был создан, когда к нам обратился собственник украинской компании, откуда неожиданно решило уволиться 15 ключевых торговых представителей. Их уход нанес ущерб его бизнесу, и он всерьез задумался о том, как снизить зависимость бизнеса от личности торговых представителей.
Мы описали функционал торговых представителей из разных сфер бизнеса, чтобы ответить себе на вопрос: где человека можно заменить на робота без потерь, а с выгодой для бизнеса? Ответ получился следующим: в первую очередь это дистрибьюторские компании, которые работают с современными торговыми сетями.
У каждой такой компании есть:
1. История продаж по каждому контрагенту в разрезе магазинов, SKU, полочного пространства, прикассовых зон, дополнительных и акционных мест.
2. Команда мерчандайзеров, отвечающая за соблюдение утвержденных планограмм и своевременное выставление товара на домашние полки, прикассовые зоны, дополнительные и акционные места.
3. Супервайзер или сейлз-менеджер, который отвечает за конкретную торговую сеть или территорию (с расположенными на ней торговыми объектами разных сетей) и контролирует выполнение годовых соглашений. Он, по необходимости, проводит переговоры с коммерческим директором о своевременном вводе в товарный ассортимент новых SKU.
4. У супервайзера или сейлз-менеджера есть команда торговых представителей, за которыми закреплены торговые объекты. Задача торговых представителей — на основании аналитических данных системы предприятия своевременно формировать заявки на отгрузку в торговые точки, во время полевого визита контролировать выполнение годовых соглашений, проводить мерчандайзинг и, по необходимости, осуществлять предварительные переговоры с категорийными менеджерами о вводе в товарный ассортимент новых SKU.
5. У супервайзера или сейлз-менеджера есть также команда мерчандайзеров, закрепленная за конкретной сетью или конкретными торговыми объектами на определенной территории.
На основании вышеизложенного бизнес-процесса мы поняли, что торговый представитель получается лишним звеном, который дублирует работу аналитической системы предприятия, супервайзера или сейлз-менеджера и мерчандайзера.
Выгода для бизнеса: снижение расходов и зависимости от персонала.
Выводы
Есть много других ситуаций и процессов в компаниях, когда роботы приносят ощутимую пользу. Например, есть чат-боты для создания и поддержания в компании системы жизненного цикла клиента, которые обеспечивают корректный информационный поток и т.д. По сути дела, это новый шаг в развитии различных программ лояльности. Уход от мобильных приложений в мессенджеры, которые сейчас позволяют иметь схожий функционал. Иными словами, это персональная работа с сотрудниками и/или клиентом (покупателем) и в том числе с его торговыми объектами.
Мы видим, что чат-боты разных уровней сложности и с очень разнообразным функционалом — это развивающийся актуальный тренд последних лет. В онлайн-режиме они решают практические задачи для бизнеса:
По большому счету у такого ПО только два недостатка: роботы не видят ошибки, которые сотрудник делает, применяя полученные знания на практике, и не могут заставить уволенного сотрудника или нелояльного клиента пообщаться с ними.
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