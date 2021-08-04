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Латвия направит вооруженные силы для усиления охраны границы с Беларусью
Источник материала: UDF
Артис Пабрикс
«Сейчас ситуация на внешних границах Латвии относительно спокойная, но мы должны быть готовы к возможному увеличению нелегальной миграции и соответственных провокаций на границе. Мы также не должны исключать возможность изменения ситуации во время совместных военных учений наших восточных соседей, Запад-2021», – заявил Артис Пабрикс.
Вооруженным силам Латвии поручено разместить дополнительные системы наблюдения на границе, предоставить дроны и дополнительный персонал. Вооруженные силы будут направлены на границу 15 августа.
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Вооруженные силы Латвии будут направлены на границу 15 августа.
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