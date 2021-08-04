Источник материала: UDF



Артис Пабрикс

заявил

«Сейчас ситуация на внешних границах Латвии относительно спокойная, но мы должны быть готовы к возможному увеличению нелегальной миграции и соответственных провокаций на границе. Мы также не должны исключать возможность изменения ситуации во время совместных военных учений наших восточных соседей, Запад-2021», – заявил Артис Пабрикс.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Латвия направит вооруженные силы для усиления охраны границы с Беларусью Вооруженные силы Латвии будут направлены на границу 15 августа.

Вооруженным силам Латвии поручено разместить дополнительные системы наблюдения на границе, предоставить дроны и дополнительный персонал. Вооруженные силы будут направлены на границу 15 августа.