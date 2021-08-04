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Фото: РИА Новости. Анатолий Чубайс

«В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, ее природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным окажется и удар, который будет нанесен этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед нею открываются», - говорится в письме Чубайса, который предложил собрать конфиденциальный семинар для обсуждения новой технологической революции.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россию ждет уникальный удар по экономике - Чубайс Cкоро произойдет смена мировых элит из-за революции в энергетике.

, который войдет в рабочую группы правительства РФ «по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу» - снижению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики, считает, что новая технологическая революция в течение ближайшего десятилетия приведет к глобальной перегруппировке стран, и не позже конца 2020-х годов сформируется новая мировая элита, передает российское агентствоОтметим, что в спецотчете ООН о глобальном потеплении за 2018 год говорится, что повышением температуры Земли даже на полтора градуса повлечет за собой огромные последствия для планеты, среди которых «многометровое повышение уровня моря» в течение сотен и тысяч лет, а также массовое вымирание флоры и фауны.Для остановки глобального изменения климата и потепления планеты странам необходимо сократить долю угля в выработке электроэнергии до менее 2% к 2050 году. Страны «Большой двадцатки» так и не смогли договориться о том, как это сделать.На первые 20 экономик мира приходится чуть меньше половины от всех выбросов в мире.