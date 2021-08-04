|
«Обыкновенная перепуганная женщина». Наталья Кочанова поделилась впечатлениями от встречи со Светланой Тихановской
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Сама Тихановская явно не понимала, где оказалась и какие силы ведут игру с ее помощью.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я с ней потом осталась один на один и ей сказала: «Света, вы мне годитесь в дочки, но вы подумайте, что вы делаете. Ведь это наша страна, мирная, спокойная страна – во что она может превратиться?» На что она с дрожью в голосе говорила: «Что мне делать? Я ведь…» Она тогда повторяла несколько раз: «Я ничего не понимаю в политике». Видно, что человек, абсолютно случайно попавший в эту ситуацию. Обыкновенная перепуганная женщина – вот какое у меня сложилось впечатление о той встрече.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Обыкновенная перепуганная женщина». Наталья Кочанова поделилась впечатлениями от встречи со Светланой Тихановской
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)