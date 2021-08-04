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Воскресенский: нам говорили, что наша кампания – это машина, которая летит во всю мощь и пробьёт ворота дворца
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Вокруг Беларуси замыкалась информационная блокада. Мятежники, упоенные эйфорией, готовились к финальному броску.
Юрий Воскресенский, политолог:
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Воскресенский: нам говорили, что наша кампания – это машина, которая летит во всю мощь и пробьёт ворота дворца
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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