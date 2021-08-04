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Воскресенский: нам говорили, что наша кампания – это машина, которая летит во всю мощь и пробьёт ворота дворца

04.08.2021 19:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Воскресенский: нам говорили, что наша кампания – это машина, которая летит во всю мощь и пробьёт ворота дворца

Вокруг Беларуси замыкалась информационная блокада. Мятежники, упоенные эйфорией, готовились к финальному броску.

Воскресенский: нам говорили, что наша кампания – это машина, которая летит во всю мощь и пробьёт ворота дворца

Юрий Воскресенский, политолог:
Колесникова со своими пажами Знаком и Салеем гордо гордо здесь шествовала по всему офису, ни с кем практически не разговаривая, не проводя никаких совещаний. А ведь это ключевое. И в один из дней в июле состоялось большое собрание, мы все-таки потребовали к нам выйти. И руководитель компании, технический руководитель Виталий Кривко, собрал такую встречу с руководителями районных структур Бабарико. И мы говорили: ребята, мы чувствуем, что народ раскачан, народ заведен и народ готов выйти. Нам обязательно нужен план, чтобы избежать провокаций. Несмотря на это, нам говорили (и на той встрече в июле сказали): вы знаете, наша кампания – это такая машина, которая поднялась на гору, и она сейчас с горы летит во всю мощь и снесет, так сказать, пробьет ворота дворца.

«Обыкновенная перепуганная женщина». Наталья Кочанова поделилась впечатлениями от встречи со Светланой Тихановской. Подробнее здесь.

 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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