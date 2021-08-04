|
Песню «Перемен» в Киевском сквере включили спонтанно? Вот что известно о Telegram-чате «Лав-хата»
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Мятежники разделились на два центра – легальный и нелегальный, якобы никак не связанные друг с другом. На самом же деле координировались они из единого центра.
О существовании Telegram-чата «Лав-хата» сейчас известно. В разное время он назывался по-разному и существует он давно.
Владимир Чуденцов:
Вспомните вечер в Киевском сквере, когда якобы спонтанно была включена песня «Перемен». Заглянем в беседу заговорщиков. За день до этого – инструкция от Павла Белоуса.
И все было точно по сценарию. Уже тогда руководил, определял тактику действий ныне всем известный Франак Вячорка.
Андрей Лазуткин, политолог:
Каждый якобы спонтанный шаг представителей оппозиции был тщательно скоординирован и продуман. Обеспечивалась мощная поддержка СМИ. Американская «Радио Свобода», польский [канал, признанный экстремистским – прим. ред.], российские «Дождь» и «Эхо Москвы», разросшаяся сеть Telegram-каналов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)