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«Жена покрепче по характеру, чем муженёк». Что в КГБ говорят о Тихановской, Цепкало и Колесниковой?
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Один из шагов политтехнологов – объединение штабов.
Алексей Авдонин, политолог:
Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:
Жена Цепкало – тоже известная история, муж еще тот ориентированный на наш госаппарат, человек, который должен был внести какой-то разлад в нашу систему элит, раскол произвести. Не получилось. Но жена у него покрепче по характеру, чем муженек в этом отношении. Хотя муженек – у него свои проблемы есть. Те видео, которые когда-то демонстрировались, в тот период – это вовсе не фейк, а это их внутренние семейные отношения. Но у нее имидж дамы был отработан, якобы которая преследуется, в том числе преследуются ее дети.
Для Колесниковой – имидж творческой, свободной женщины с твердым характером, что на самом деле не соответствует действительности. Она в какой-то мере несостоявшаяся как женщина психологически, она чувствует себя неполноценной, психологически она на самом деле уязвима. У нее амбиции. В принципе, таких, связанных с неустроенностью по жизни, много – на самом деле она это осознает, они не обоснованы.
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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