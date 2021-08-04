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«Дата проставлена одной рукой». Почему ЦИК заподозрил фальсификацию подписных листов?
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Всем было понятно, что у ЦИК достаточно оснований не допустить до выборов и Бабарико, и Цепкало. Над вторым тоже маячила угроза судебных разбирательств из-за некогда обманутого им бизнесмена. При этом оба допустили масштабные фальсификации при сборе подписей.
Наталья Воронова, член Центральной районной комиссии Минска по выборам Президента Республики Беларусь:
Но сами выборы для кураторов мятежа отошли на второй план. Они готовились вывести людей на драки. Поведение людей выглядело необычным. Ведь даже в 1990-е для столкновений с милицией необходимо было привозить нацистов из украинской УНА-УНСО. Главная задача того вечера – отработка противодействия силовикам.
Роман Протасевич, бывший главный редактор экстремистских Telegram-каналов:
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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