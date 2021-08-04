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«Дата проставлена одной рукой». Почему ЦИК заподозрил фальсификацию подписных листов?

04.08.2021 19:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

«Дата проставлена одной рукой». Почему ЦИК заподозрил фальсификацию подписных листов?

Всем было понятно, что у ЦИК достаточно оснований не допустить до выборов и Бабарико, и Цепкало. Над вторым тоже маячила угроза судебных разбирательств из-за некогда обманутого им бизнесмена. При этом оба допустили масштабные фальсификации при сборе подписей.

«Дата проставлена одной рукой». Почему ЦИК заподозрил фальсификацию подписных листов?

Наталья Воронова, член Центральной районной комиссии Минска по выборам Президента Республики Беларусь:
К нам стали приносить подписные листы не то что кучами, понимаете, а папками. Мы обращаем внимание на какие-то определенные листы, мы понимали, что дата проставлена одной рукой. Да, дата-то идентична в каждой строке. Год – 2020, поэтому двойки одинаковые. Естественно, мы самостоятельно не могли принять решение и мы обратились за помощью к экспертам-криминалистам, которые подтвердили наши доводы.

«Дата проставлена одной рукой». Почему ЦИК заподозрил фальсификацию подписных листов?

Но сами выборы для кураторов мятежа отошли на второй план. Они готовились вывести людей на драки. Поведение людей выглядело необычным. Ведь даже в 1990-е для столкновений с милицией необходимо было привозить нацистов из украинской УНА-УНСО. Главная задача того вечера – отработка противодействия силовикам.

«Дата проставлена одной рукой». Почему ЦИК заподозрил фальсификацию подписных листов?

Роман Протасевич, бывший главный редактор экстремистских Telegram-каналов:
В день, когда не зарегистрировали альтернативных кандидатов в кандидаты, как мы их называли, на тот момент была дилемма – что делать? Это была первая попытка посмотреть, насколько Telegram-каналы могут мобилизировать общество.

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Теги: Минск
 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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