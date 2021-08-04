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Директор фирмы в Молодечно задержан за призывы оказывать сопротивление милиционерам

04.08.2021 19:25 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники минского областного управления ГУБОПиК и Молодечненского РОВД с помощью СОБРа провели силовую спецоперацию по задержанию 36-летнего руководителя известной в Молодечно фирмы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, информирует БЕЛТА.

Летом и осенью прошлого года мужчина был активным участником деструктивных Telegram-ресурсов, в которых высказывался о радикальных действиях по отношению к представителям власти. В частности, призывал выходить на улицы райцентра, чтобы оказывать сопротивление работникам правоохранительных органов и блокировать дорожный трафик.

В чатах коммерсант также предлагал свои услуги по персонификации сотрудников районной милиции, которые охраняли общественный порядок во время несанкционированных массовых мероприятий.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Летом и осенью прошлого года мужчина был активным участником деструктивных Telegram-ресурсов, в которых высказывался о радикальных действиях по отношению к...
 
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