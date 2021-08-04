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СК выясняет обстоятельства убийства гражданина Ирака на белорусско-литовской границе

04.08.2021 19:25 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет выясняет обстоятельства убийства гражданина Ирака. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, вечером 3 августа при проверке информации, поступившей от местных жителей, сотрудники пограничной заставы "Бенякони" на участке поля вблизи белорусско-литовской границы в Вороновском районе обнаружили 29-летнего мужчину в тяжелом состоянии с многочисленными телесными повреждениями. Несмотря на оперативно оказанную первую медицинскую помощь, мужчина скончался. В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что погибший был гражданином Ирака", - рассказали в СК.

Следователями проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, допрошены свидетели, в том числе сотрудники Государственного пограничного комитета и местные жители. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации ГКСЭ, факт насильственной смерти нашел свое подтверждение.

Центральный аппарат Следственного комитета по этому факту возбудил уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК. Проводится комплекс следственных действий и процессуальных мероприятий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Следователями проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, допрошены свидетели, в том числе сотрудники Государственного пограничного...
 
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