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Курочкина о финальной схватке: «Остается отдохнуть, завтра взвешивание и снова борьба. Ничего еще не завершено здесь»

04.08.2021 19:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белоруска завтра будет бороться за золото в финале вольной борьбы Курочкина: «Остается отдохнуть, завтра взвешивание и снова борьба. Ничего еще не завершено здесь»


Ирина Курочкина. Фото: Владимир Пехтерев (СП)

Финалистка Олимпиады Ирина Курочкина подвела промежуточный итог своего выступления на ОИ.

— Мы справились с первой половиной задачи. Во время поединка с россиянкой Валерией Кобловой в четвертьфинале проигрывала, но знала, как действовать, и сумела перехватить инициативу. Остается отдохнуть, завтра взвешивание и снова борьба.

Ничего еще не завершено здесь в Токио. Каждый из нас приехал за победой и не собирается останавливаться на полпути, — сказала Ирина Курочкина.

Напомним, белоруска победила Эвелину Николову из Болгарии (11:0) и обеспечила себе минимум серебро Олимпиады в турнире по женской борьбе.
 
 
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Белоруска завтра будет бороться за золото в финале вольной борьбы Курочкина: «Остается отдохнуть, завтра взвешивание и снова борьба. Ничего еще не завершено...
 
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