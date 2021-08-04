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Домой с медалью: бронзовый призер Олимпиады Максим Недосеков вернулся в Беларусь

04.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь встречает своих олимпийцев. Сегодня из Токио вернулась команда по прыжкам в высоту во главе с бронзовым призером Игр Максимом Недосековым. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская продолжит.

Сегодня в VIP-зале царит праздничная атмосфера. Вокруг десятки фанатов, друзей и родственников белорусского легкоатлета Максима Недосекова. Его встречают с шарами и цветами. На Олимпиаде в Токио спортсмен завоевал бронзу в прыжках в высоту.

За него переживала вся страна. Но больше всех, конечно, родители. Они стали первыми, кому позвонил Максим, уже держа в руках бронзовую медаль Олимпийских игр.

«Никаких слез не было, а вот эмоции были. До третьего этажа слышали, как я прыгнул, точно так же, как Максим на 2,37. Мы знали, что медаль должна быть. Он если говорит, то всегда делает», – сказал отец Максима Юрий Недосеков.

«Не то что груз спал, нет, но какое-то возвышенное чувство», – отметила мама Максима Нина Недосекова.

Максим Недосеков прыгнул на два метра и 37 сантиметров. Точно такой же результат у соперников из Италии и Катара. Они обошли белоруса только в количестве попыток.

«Было бы рановато, если бы я прыгнул сейчас в 23 года 2,39 и забрал бы золото. Еще впереди несколько олимпиад и там можно показывать, скорее, нужно показывать хорошие результаты. Можно прыгать и выше 2,39 и забирать свое заслуженное золото. Я в себе уверен», – поделился бронзовый призер Олимпийских игр Максим Недосеков.

Максим становился чемпионом Европейских игр, а в этом году успел взять золото на чемпионате Европы в помещении. После олимпиады в Токио планирует отдохнуть всего неделю, дальше новые старты.

Пока на Олимпиаде белорусские спортсмены завоевали две медали. Накануне из Токио вернулся золотой призер по прыжкам на батуте Иван Литвинович.



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Максим Недосеков прыгнул на два метра и 37 сантиметров. Точно такой же результат у соперников из Италии и Катара. Они обошли белоруса только в количестве попыток.
 
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