Исследование EcooM: Чьи интересы представляют лидеры оппозиции и имеют ли они перспективу?

Источник материала: ОНТ

Чьи интересы представляют лидеры оппозиции? Имеют ли они большую перспективу и внятную программу? И какие ответы на эти вопросы дает масштабное социологическое исследование на тему «Социальное мышление и медиасистемы» аналитического центра ЕсооМ в Беларуси?

Об это в стенах студии «ОбъективНо» говорили политолог, руководитель аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко, аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, а также политолог Вадим Боровик.

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