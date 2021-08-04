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Исследование EcooM: Чьи интересы представляют лидеры оппозиции и имеют ли они перспективу?

04.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Исследование EcooM: Чьи интересы представляют лидеры оппозиции и имеют ли они перспективу?

Чьи интересы представляют лидеры оппозиции? Имеют ли они большую перспективу и внятную программу? И какие ответы на эти вопросы дает масштабное социологическое исследование на тему «Социальное мышление и медиасистемы» аналитического центра ЕсооМ в Беларуси?

Об это в стенах студии «ОбъективНо» говорили политолог, руководитель аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко, аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, а также политолог Вадим Боровик.

Подробнее – в видеоинформации.

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Чьи интересы представляют лидеры оппозиции? Имеют ли они большую перспективу и внятную программу? И какие ответы на эти вопросы дает масштабное социологическое...
 
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