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Опубликованы кадры осмотра погибшего мигранта из Ирака. На его теле – следы жестоких побоев

04.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Предупреждаем, это видео может вызвать шок, а восприимчивым людям и детям не рекомендуется к просмотру. 

В войне с мигрантами, развязанной Литвой, – первая жертва. И это именно война с безоружными и беспомощными людьми, если судить по шокирующим видеокадрам, которые оказались в нашем распоряжении.

Судя по видеозаписи, которую мы получили буквально перед эфиром, скрывать бесчеловечность бессмысленно. На теле следы жестоких побоев. Даже не специалисту понятно: такие повреждения несовместимы с жизнью. Напомним, избитого мигранта обнаружили в  районе населённого пункта Бенякони. Едва живой, идти он не мог, фактически переполз контрольно-следовую полосу. Ему пытались экстренно оказать первую медицинскую помощь, но пострадавший от полученных ранений умер. О гибели мигранта после такого жёсткого приёма с литовской стороны срочно доложили Александру Лукашенко. Президент поручил незамедлительно приступить к расследованию и взял его на свой контроль.  

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Предупреждаем, это видео может вызвать шок, а восприимчивым людям и детям не рекомендуется к просмотру.  В войне с мигрантами, развязанной Литвой, – первая жертва....
 
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