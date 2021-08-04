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Тихановская & Тимановская: к каким новым угрозам готовиться после визита литовских просителей в Вашингтон и истерики в Токио?

04.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тихановская & Тимановская: к каким новым угрозам готовиться после визита литовских просителей в Вашингтон и истерики в Токио?

В последние дни две женщины с очень похожими  фамилиями – Тихановская и Тимановская – заставили белорусов испытать «испанский стыд». Это когда дурно поступают они, а стыдно почему-то всем другим. Кто-то даже успел пошутить, что теперь Байдену предстоит нелегкая задача: научиться понимать, кто Тихановская, а кто Тимановская, кого печеньем уже кормили, а кого – нет. 

Что было в Америке во время так называемого визита, который по всем признакам напоминает тур выходного дня с политическим шлейфом? О чем могли договариваться и какие задачи вместе с выпечкой получали просители из Литвы? К каким новым угрозам готовиться? Что именно имел в виду глава КГБ, выступая в пятницу?

На эти вопросы в стенах студии «ОбъективНо» попытались ответить заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил» Илья Бегун, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Сергей Рачков и политолог Алексей Дзермант.

Подробнее – в видеоинформации.

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В последние дни две женщины с очень похожими  фамилиями – Тихановская и Тимановская – заставили белорусов испытать «испанский стыд». Это когда дурно поступают...
 
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