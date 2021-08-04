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В медальном зачете Олимпиады лидирует Китай, Беларусь – на 53 месте

04.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В медальном зачете Олимпиады лидирует Китай, Беларусь – на 53 месте

До окончания Олимпиады в Токио остается всего пять дней. С каждым днем борьба за итоговые места в медальном зачёте становится все более напряженной. 

Но тройка лидеров остается прежней: Китай – на первом месте, сборная США – на второй строчке, команда Япония – на третьем месте. Далее идут Австралия, Россия и Великобритания, которые значительно уступают первой тройке по количеству золотых наград. Сборная Беларуси – на 53-м месте, у наших спортсменов пока две медали, которые завоевали Иван Литвинович и Максим Недосеков. Напомним, завтра копилку нашей команды пополнит как минимум еще одна награда.

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До окончания Олимпиады в Токио остается всего пять дней. С каждым днем борьба за итоговые места в медальном зачёте становится все более напряженной.  Но тройка...
 
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