ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские синхронистки Дарья Кулагина и Василина Хондошко заняли 11-е место в олимпийском финале дуэтов

04.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белорусские синхронистки Дарья Кулагина и Василина Хондошко заняли 11-е место в олимпийском финале дуэтов

Белоруски Дарья Кулагина и Василина Хондошко в финале соревнований по синхронному плаванию показали 11-й результат.

Белорусская пара открывала решающий этап соревнований. А олимпийскими чемпионками в этом виде программы стали россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина, для которой это уже шестая золотая медаль Олимпийских игр, что является рекордом в этом виде спорта. Также 31-летняя спорстменка стала самой успешной участницей Олимпиад в истории российской команды.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруски Дарья Кулагина и Василина Хондошко в финале соревнований по синхронному плаванию показали 11-й результат. Белорусская пара открывала решающий этап...
 
Новости дня
Новости разные
 
Домой с медалью: бронзовый призер Олимпиады Максим Недосеков вернулся в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by