Белорусские синхронистки Дарья Кулагина и Василина Хондошко заняли 11-е место в олимпийском финале дуэтов

Источник материала: ОНТ

Белоруски Дарья Кулагина и Василина Хондошко в финале соревнований по синхронному плаванию показали 11-й результат.

Белорусская пара открывала решающий этап соревнований. А олимпийскими чемпионками в этом виде программы стали россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина, для которой это уже шестая золотая медаль Олимпийских игр, что является рекордом в этом виде спорта. Также 31-летняя спорстменка стала самой успешной участницей Олимпиад в истории российской команды.

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