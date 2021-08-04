ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Медальную копилку Беларуси пополнит еще одна награда: Ирина Курочкина вышла в финал олимпийского турнира по борьбе

04.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Медальную копилку Беларуси пополнит еще одна награда: Ирина Курочкина вышла в финал олимпийского турнира по борьбе

Ирина Курочкина – в финале олимпийского турнира по борьбе! Это значит, что уже завтра у нашей сборной будет еще одна медаль – золото или серебро. 

Сегодня в полуфинальной схватке в весовой категории до 57 килограммов белоруска не оставила шансов болгарке Эвелине Николовой – 11:0. В 1/8 финала Ирина Курочкина без проблем разобралась со спортсменкой из Индии Аншу Аншу, а в четвертьфинале в упорной схватке была сильнее россиянки Валерии Кобловой. В финале соперницей Ирины Курочкиной будет японка Рисако Каваи. Так что уже завтра многократный призер чемпионатов Европы и мира Ирина Курочкина пополнит свою коллекцию олимпийской медалью.

Сохраняет шансы на бронзовую медаль Али Шабанов в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 килограммов. Уступив на старте будущему финалисту, представитель белорусской команды завтра сразится в утешительном поединке с Наземом Амином Майлзом из Сан-Марино. В случае победы Али Шабанов сможет побороться за бронзу.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ирина Курочкина – в финале олимпийского турнира по борьбе! Это значит, что уже завтра у нашей сборной будет еще одна медаль – золото или серебро.  Сегодня в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Домой с медалью: бронзовый призер Олимпиады Максим Недосеков вернулся в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by