Медальную копилку Беларуси пополнит еще одна награда: Ирина Курочкина вышла в финал олимпийского турнира по борьбе

Источник материала: ОНТ

Ирина Курочкина – в финале олимпийского турнира по борьбе! Это значит, что уже завтра у нашей сборной будет еще одна медаль – золото или серебро.

Сегодня в полуфинальной схватке в весовой категории до 57 килограммов белоруска не оставила шансов болгарке Эвелине Николовой – 11:0. В 1/8 финала Ирина Курочкина без проблем разобралась со спортсменкой из Индии Аншу Аншу, а в четвертьфинале в упорной схватке была сильнее россиянки Валерии Кобловой. В финале соперницей Ирины Курочкиной будет японка Рисако Каваи. Так что уже завтра многократный призер чемпионатов Европы и мира Ирина Курочкина пополнит свою коллекцию олимпийской медалью.

Сохраняет шансы на бронзовую медаль Али Шабанов в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 килограммов. Уступив на старте будущему финалисту, представитель белорусской команды завтра сразится в утешительном поединке с Наземом Амином Майлзом из Сан-Марино. В случае победы Али Шабанов сможет побороться за бронзу.

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