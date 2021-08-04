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Головченко о господдержке предприятий: Это экстренный инструмент, который государство будет применять не как системную меру
Источник материала: ОНТ
Развитие экспортного потенциала и создание сильных регионов. Премьер-министр Беларуси посетил Бобруйск.
Роман Головченко побывал на «Белшине», ознакомился с продукцией градообразующего предприятия. Здесь разработана стратегия, которая позволит снизить долговую нагрузку и выйти на максимальную мощность. Во многом за счёт новшеств на этапах – от планирования производства до маркетинга и сбыта. Это необходимо для успешной работы «Белшины». Подобная работа будет проводиться и на других производствах. При этом господдержка будет снижаться.
На примере «Белшины» производства страны ежегодно должны прибавлять в выручке по 150-200 миллионов рублей. Сегодня более 90% продукции бобруйского предприятия экспортируется на рынки других стран. Из них – более половины в Россию. По итогам 6 месяцев года выручка от реализации продукции составила свыше 400 миллионов рублей.
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Головченко о господдержке предприятий: Это экстренный инструмент, который государство будет применять не как системную меру
Развитие экспортного потенциала и создание сильных регионов. Премьер-министр Беларуси посетил Бобруйск. Роман Головченко побывал на «Белшине», ознакомился с...
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