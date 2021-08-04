Белорусские пограничники проводят учение на границе с ЕС. Условия максимально приближены к реальным

Источник материала: ОНТ

В атмосфере нарастающих угроз – условия максимально приближены к реальным. Комплексное учение пограничников проходит в эти дни на границе с Евросоюзом.

Участие в нём примут и более 160 военнообязанных, в том числе из мобилизационного резерва. В Гродненской погранслужбе сегодня сбор. Перед учением – обязательный медосмотр, затем сформируют боевые подразделения.

Учение продлится до 12 августа. Оно пройдет в три этапа: отработают усиление охраны госграницы, выявление и ликвидацию вооруженных формирований, стабилизацию обстановки на приграничной территории.

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