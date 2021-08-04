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Минчанин задержан за передачу сведений о милиционерах экстремистскому Telegram-каналу
Источник материала: ОНТ
34-летний житель Минска был задержан за пособничество экстремистскому Telegram-ресурсу. В прошлом году мужчина был участником антиправительственных протестов. Об этом
Уточняется, что 3 августа был задержан безработный житель столицы. Мужчина на регулярной основе посещал несанкционированные массовые мероприятия, незаконно распространял сведения о правоохранителях. Сведения о милиционерах минчанин направлял в экстремистский Telegram-канал.
Возбуждено уголовное дело.
Фото: МВД
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34-летний житель Минска был задержан за пособничество экстремистскому Telegram-ресурсу. В прошлом году мужчина был участником антиправительственных протестов. Об...
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