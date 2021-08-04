Минчанин задержан за передачу сведений о милиционерах экстремистскому Telegram-каналу

Источник материала: ОНТ

34-летний житель Минска был задержан за пособничество экстремистскому Telegram-ресурсу. В прошлом году мужчина был участником антиправительственных протестов. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Уточняется, что 3 августа был задержан безработный житель столицы. Мужчина на регулярной основе посещал несанкционированные массовые мероприятия, незаконно распространял сведения о правоохранителях. Сведения о милиционерах минчанин направлял в экстремистский Telegram-канал.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД

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