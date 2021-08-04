В музее «Титаника» на посетителей упала стена в виде айсберга

Источник материала: ОНТ

В Теннесси (США) на посетителей музея «Титаника» обрушилась стена в виде айсберга. Об этом информирует ABC News.

В результате инцидента пострадали как минимум три человека. Их доставили в больницу. После произошедшего музей был закрыт на три дня. На восстановление стены потребуется примерно четыре недели.

Посвященный крушению «Титаника» музей был открыт в 2010 году. Здание имеет форму корабля. Посетители получают посадочные талоны, на них указаны реальные имена пассажиров и членов экипажа, которые в 1912 году находились на лайнере.

Фото: titanicpigeonforge.com

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