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В музее «Титаника» на посетителей упала стена в виде айсберга

04.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В музее «Титаника» на посетителей упала стена в виде айсберга

В Теннесси (США) на посетителей музея «Титаника» обрушилась стена в виде айсберга. Об этом информирует ABC News.

В результате инцидента пострадали как минимум три человека. Их доставили в больницу. После произошедшего музей был закрыт на три дня. На восстановление стены потребуется примерно четыре недели.

Посвященный крушению «Титаника» музей был открыт в 2010 году. Здание имеет форму корабля. Посетители получают посадочные талоны, на них указаны реальные имена пассажиров и членов экипажа, которые в 1912 году находились на лайнере.

Фото: titanicpigeonforge.com

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В Теннесси (США) на посетителей музея «Титаника» обрушилась стена в виде айсберга. Об этом информирует ABC News. В результате инцидента пострадали как минимум три...
 
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