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Грозы, дожди и порывистый ветер. Прогноз погоды на 5 августа

04.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Грозы, дожди и порывистый ветер. Прогноз погоды на 5 августа

В ближайшие дни стабильной обстановки в атмосфере ждать не стоит. Активные атмосферные вихри принесут неустойчивую погоду – дожди, грозы и порывистый ветер. 

5 августа ожидается прохождение активного грозового атмосферного фронта. Двигаясь с юго-запада Европы на северо-восток, он вызовет целый комплекс неблагоприятных погодных явлений. Будьте осторожны.  

Переменная облачность. На большей части страны – кратковременные дожди. Большая вероятность гроз. При грозах сильные дожди и порывистый ветер. Влажность до 80%. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Атмосферное давление будет падать.

Утром температура от +14°C по северу до +18°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-3 градуса прохладнее. 

В середине дня столбики термометров – на отметках от +18°C по Витебской области до +24°C по Гомельской, местами до +27°C.  К вечеру +16…+21°C. 

В пятницу ненастную погоду сформирует активный циклон. Двигаясь с Карпат в Беларусь, он принесет дожди, временами сильные, и грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, днем сильный порывистый. Под утро слабые туманы. Температура ночью +11…+18°C, днем от +18°C по северо-западу до +29°C по юго-востоку. В субботу сохранится неустойчивая с грозовыми дождями погода, только в воскресенье с ростом атмосферного давления она начнет улучшаться. 

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В ближайшие дни стабильной обстановки в атмосфере ждать не стоит. Активные атмосферные вихри принесут неустойчивую погоду – дожди, грозы и порывистый ветер.  5...
 
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