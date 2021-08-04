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Александр Вольфович об избитом до смерти мигранте из Ирака: так с людьми поступали только фашисты
Источник материала: ОНТ
Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович рассказал подробности
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Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович рассказал подробности инцидента с избитым гражданином Ирака, которого обнаружили...
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