Александр Вольфович об избитом до смерти мигранте из Ирака: так с людьми поступали только фашисты

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Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович рассказал подробности инцидента с избитым гражданином Ирака, которого обнаружили белорусские пограничники .

Александр Вольфович: «Избит был до такого состояния, что практически на руках у пограничников скончался. Прибывший экипаж скорой помощи не успел ему оказать элементарной медицинской помощи. У него был паспорт гражданина Ирака. Надо с человеком поступать по-человечески, раз так произошло. Попытаться пригласить родственников, отдать тело. То есть чтобы можно было его отправить на родину и похоронить. Что это за факт? В годы войны, наверное, так не поступали. Так поступали только фашисты. Как по-другому об этом говорить? И это мы говорим о каких-то демократических ценностях? О каких-то хороших, нормальных, добрососедских отношениях с соседскими странами?»