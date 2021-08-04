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Александр Вольфович об избитом до смерти мигранте из Ирака: так с людьми поступали только фашисты

04.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович рассказал подробности инцидента с избитым гражданином Ирака, которого обнаружили белорусские пограничники.

Александр Вольфович: «Избит был до такого состояния, что практически на руках у пограничников скончался. Прибывший экипаж скорой помощи не успел ему оказать элементарной медицинской помощи. У него был паспорт гражданина Ирака. Надо с человеком поступать по-человечески, раз так произошло. Попытаться пригласить родственников, отдать тело. То есть чтобы можно было его отправить на родину и похоронить. Что это за факт? В годы войны, наверное, так не поступали. Так поступали только фашисты. Как по-другому об этом говорить? И это мы говорим о каких-то демократических ценностях? О каких-то хороших, нормальных, добрососедских отношениях с соседскими странами?»


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Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович рассказал подробности инцидента с избитым гражданином Ирака, которого обнаружили...
 
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