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Виталий Жук представляет Беларусь в олимпийском соревновании по десятиборью
Источник материала: ОНТ
В олимпийском десятиборье Беларусь представляет Виталий Жук. К этому моменту известны результаты четырех видов программы.
В толкании ядра белорус занял первое место, в прыжках в длину стал одиннадцатым, в беге на 100 метров финишировал пятым.
А соревнования по прыжкам в высоту Виталий Жук завершил на восьмом месте.
Сегодня в программе у десятиборцев бег на 400 метров – соревнования продолжаются.
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В олимпийском десятиборье Беларусь представляет Виталий Жук. К этому моменту известны результаты четырех видов программы. В толкании ядра белорус занял первое...
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