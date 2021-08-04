Виталий Жук представляет Беларусь в олимпийском соревновании по десятиборью

Источник материала: ОНТ

В олимпийском десятиборье Беларусь представляет Виталий Жук. К этому моменту известны результаты четырех видов программы.

В толкании ядра белорус занял первое место, в прыжках в длину стал одиннадцатым, в беге на 100 метров финишировал пятым.

А соревнования по прыжкам в высоту Виталий Жук завершил на восьмом месте.

Сегодня в программе у десятиборцев бег на 400 метров – соревнования продолжаются.

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