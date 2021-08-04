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Более 200 тысяч мигрантов пытались перейти южную границу США
Источник материала: ОНТ
Пока Вильнюс (а вмести с ним Варшава и Брюссель) ищут виновников миграционного кризиса, поочередно назначая на эту роль несговорчивую Беларусь или влиятельную Россию, аналитики обращают внимание на простой факт: переселенцы и беженцы – это мировая проблема.
Вот и министерство внутренней безопасности США отрапортовало: число нелегальных мигрантов в Штатах растет. И в этом сложно обвинить, к примеру, Беларусь.
Более 200 тысяч человек пытались пересечь южную границу США за месяц – это рекорд последних 20 лет.
Всех задержанных нелегалов отправляют в тюрьму до выяснения необходимой информации.
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Пока Вильнюс (а вмести с ним Варшава и Брюссель) ищут виновников миграционного кризиса, поочередно назначая на эту роль несговорчивую Беларусь или влиятельную...
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