Более 200 тысяч мигрантов пытались перейти южную границу США

Источник материала: ОНТ

Пока Вильнюс (а вмести с ним Варшава и Брюссель) ищут виновников миграционного кризиса, поочередно назначая на эту роль несговорчивую Беларусь или влиятельную Россию, аналитики обращают внимание на простой факт: переселенцы и беженцы – это мировая проблема.

Вот и министерство внутренней безопасности США отрапортовало: число нелегальных мигрантов в Штатах растет. И в этом сложно обвинить, к примеру, Беларусь.

Более 200 тысяч человек пытались пересечь южную границу США за месяц – это рекорд последних 20 лет.

Всех задержанных нелегалов отправляют в тюрьму до выяснения необходимой информации.





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