Футбольные фанаты устроили беспорядки в столице Хорватии

Источник материала: ОНТ

Жесткими разгонами закончился футбольный мачт в столице Хорватии – Загребе.

Настоящее побоище утроили футбольные фанаты. Перед матчем Лиги чемпионов поклонники местного и варшавского клубов вооружились дубинками и арматурой, активно использовали пиротехнику.

В драке хорватских и польских ультрас участвовали по меньшей мере 500 человек.

Завершилась битва массовыми задержаниями.

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