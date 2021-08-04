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Футбольные фанаты устроили беспорядки в столице Хорватии
Источник материала: ОНТ
Жесткими разгонами закончился футбольный мачт в столице Хорватии – Загребе.
Настоящее побоище утроили футбольные фанаты. Перед матчем Лиги чемпионов поклонники местного и варшавского клубов вооружились дубинками и арматурой, активно использовали пиротехнику.
В драке хорватских и польских ультрас участвовали по меньшей мере 500 человек.
Завершилась битва массовыми задержаниями.
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Жесткими разгонами закончился футбольный мачт в столице Хорватии – Загребе. Настоящее побоище утроили футбольные фанаты. Перед матчем Лиги чемпионов поклонники...
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