Усов: «Основная цель — это обеспечить Лукашенко правление без участия в выборах»

Источник материала: Салiдарнасць

Почему не Москва и не силовики, а именно сами белорусы являются главным ресурсом, на котором держится власть одного человека. И когда он уйдет?





Об этом в интервью Филину рассказал политолог Павел Усов.

— В своем недавним посте вы написали: «Уход Лукашенко будет долгим и кровавым». Почему так считаете? Был какой-то повод или это анализ всей сложившейся ситуации?

— Это общий вывод из того, как развиваются события. Система на сегодняшний день консолидировалась. Управление практически на всех уровнях находится в руках силовых структур и их абсолютно не заботит ни состояние экономики, ни состояние развития общества, ни положение дел на международной арене. Они исходят из текущих интересов удержания власти любой ценой. Вплоть до эскалации отношений с соседями.

Это мы видим и по тому, что происходит на границе с Литвой, и по активизации диверсионных действий за пределами Беларуси, направленных на запугивание белорусской диаспоры. Если подтвердится , что Виталий Шишов в Киеве был убит, то мы можем констатировать развязывание полномасштабного открытого террора по отношению к белорусам за рубежом.

И тенденции к этому проявлялись в течение последнего полугода. Вспомнить хотя бы арест Зенковича и Федуты в Москве или посадку самолета с Протасевичем.

Все говорит о том, что Лукашенко готов к использованию любых методов и средств, чтобы расправиться со своими противниками. И это происходит при молчаливой поддержке, и я бы даже сказал подталкивании, со стороны Москвы. Поэтому уход его будет долгим.

— Долгим — это сколько?

— Тут есть минимум и максимум по временным рамкам. Минимум — это до 2025 года, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас. В 2025 году заканчивается формальный срок пребывания Лукашенко у власти. Хотя неизвестно, как там будет выглядеть ситуация после изменений в Конституции.





Павел Усов. Фото из Facebook политолога

Очевидно, что в выборах Лукашенко участвовать больше не хочет, поэтому возможна совершенно другая конфигурация в рамках политической системы. Например, он остается над президентом, без участия в выборах, как Назарбаев в Казахстане при сохранении президентуры в руках абсолютно ничего не значащего человека как формального представителя страны.

Хотя, думаю, Лукашенко даже на формальном уровне не хочет делиться своими полномочиями. И вряд ли он откажется даже от названия «президент».

Ну а максимальный срок — это 10 лет. Это его способность существовать еще как физический объект.

— А сама система сколько может просуществовать?

— В этом как раз есть еще одна проблема. Да, Лукашенко — это гарантия авторитарной системы, но авторитарная система базируется не только на власти Лукашенко, но и на внешней поддержке России. А Россия никак не заинтересована менять здесь политическую систему.

И в принципе вот таких ресурсов на реализацию внутренней и внешней агрессивной политики у России и, соответственно, у белорусского режима еще лет на 10. Потому что там тоже наблюдается определенное разложение системы и трудности.

Опять же есть ряд неожиданных факторов, которые могут полностью изменить парадигму развития событий как в России, так и в Беларуси. Понятно, что 2020-2021-й был годом неожиданностей. И неадекватные решения, которые принимала власть, способствовали еще большему внутреннему разложению системы, что будет способствовать ее скорейшему распаду. Отсюда и ситуация с Тимановской абсолютно на ровном месте, и случай с Ryanair.

Но пока есть консолидация внутри вот этих силовых структур, понимание того, что все замазаны кровью, значит они будут держаться до последнего. И это ко второй части моего поста, что «уход будет кровавым». Мы уже видим, сколько крови пролилось, и она продолжает литься. Карательным органам развязаны руки. И чем больше будет деградация системы, тем больше будет этой агрессивности.

— Не так давно Андрей Поротников заявил , что не исключает, что к ноябрю мы будем знать имя нового президента. Вы же утверждаете, что Лукашенко даже формально не захочет отказаться от названия «президент», хотя и допускаете, что какие-то изменения в Конституцию для обеспечения политического долголетия будут приняты.

— На сегодняшний момент создание нескольких центров, даже формальных, крайне опасно. И появление еще одного президента создает двоевластие, даже на формальном уровне.

Мы помним, что произошло в России, когда был так называемый тандем Путина и Медведева. Для определенной части общества Медведев стал воплощением какой-то политической альтернативы, и с ним связывали изменения не только в России, но и за рубежом. А когда Путин снова стал президентом, это спровоцировало масштабные протесты в Москве против итогов голосования.

Поэтому создание двух центров сейчас — это просто будет самоубийственно для режима.

Второй момент: необходимо адаптировать новую Конституцию. Если Лукашенко хочет уйти, то зачем нужно было все это затевать? Это вообще нелогично. Уход от власти для него также равен самоубийству. Потому что это разбалансирует систему полностью. Это создаст серьезные внутренние риски.

Я думаю, что в том виде, в котором предложена Конституция, она вряд ли будет принята. Там очень много противоречивых аспектов. Возникают еще два дополнительных политических института с довольно-таки широкими политическими полномочиями — Совет безопасности и Всебелорусское народное собрание. Мультипликация этих институтов будет провоцировать этот внутренний политический хаос, хаос ответственности принятия решений, что также для системы крайне небезопасно.

— Тогда зачем, по-вашему, понадобились эти конституционные пляски?

— Для формализации политической структуры режима Лукашенко. Основная цель — это обеспечить Лукашенко правление без участия в выборах. Потому что других выборов такого масштаба эта система не выдержит.

Поэтому вряд ли будут изменения в это устройство политической системы к концу года, и вряд ли будет референдум, и вряд ли Лукашенко будет обозначать имя нового президента, потому что, кроме этого, нужно будет определить себе место. А он считает, что уже получил мандат на правление на пять лет.

— Но к изменениям в Конституцию Александра Григорьевича активно подстегивал Кремль. Зачем Москва решила дать белорусам новую Конституцию, если у нее изначально не было планов изменить место Лукашенко под солнцем?

— Разговоры о том, что Кремль настаивает на конституционных изменениях, на мой взгляд, были искусственно подогреваемые. Потому что понятно, что Кремль был настроен на разрешение политического кризиса, и вот этот вопрос изменения Конституции был манипуляцией, попыткой отвлечь внимание от происходящего, увести людей с улицы — мол, будет принята Конституция, будут изменения, давайте не будем использовать насильственные методы в свержении Лукашенко.

И часть населения в это поверила. Верили в то, что Конституция будет принята зимой, и к концу года Лукашенко уже не будет, потом было обещание, что реформа будет проведена в январе, потом принята на Всебелорусском народном собрании в феврале. Но этого не произошло. Вся эта риторика нужна была, чтобы режим получил передышку, чтобы он консолидировал силы, нужно было дезориентировать общество и нанести решающий удар по протестам. Это единственная практическая цель Москвы. Хотя, понятно, что могли быть и другие сценарии.

Кстати, обратите внимание, что в нынешних поправках, которые были озвучены, ничего не говорится об избирательной системе. Ведь раньше ожидалось, что в Беларуси будет введена новая избирательная система, смешанная, мажоритарно-пропорциональная, что даст возможность каким-то политическим партиям и организациям участвовать в формировании коалиций, блоков. И помните, как началось повальное стремление создать и зарегистрировать партии, начиная от русского крыла типа партии «Союз» и заканчивая инициативой лагеря Бабарико по созданию партии «Вместе».

Как легко оказалось этими людьми манипулировать. Были запущены абсолютно искусственные сигналы — и сразу же люди бросились. Не учитывая ни уровня террора, не понимая цели этой власти, не понимая Лукашенко, они купились на это, начали создавать партии, как будто кто-то их сейчас пустит в этот парламент и будут какие-то выборы.

Один из самых важных ресурсов Лукашенко на сегодняшний день – это умение манипулировать своими оппонентами, умение их дезориентировать.

И этот ресурс остался. И на каждый фальшивый сигнал наше демократическое сообщество легко ведется, начинаются ненужные действия, которые оттягивают ресурсы от острой радикальной борьбы, что по итогу приводит к глубочайшему разочарованию в лидерах, в возможностях перемен. И это тоже объяснение, почему правление Лукашенко будет долгим.

Даже эти драматические события августа-сентября ничему не научили. Вот уже сейчас часть белорусского сообщества предлагает поучаствовать в референдуме, предлагает альтернативный проект своей Конституции. И этот инфантилизм демократического сообщества является ресурсом устойчивости нынешнего режима, он работает против нас и работает на Лукашенко.

— Вы неоднократно говорили, что Лукашенко в ускоренном темпе сдает Беларусь России. Но тогда в этом случае его срок как раз обозрим.

— Дело в том, что для России важно, если будет оформлен полностью союз в том виде, в котором хотят этого россияне: общие экономические и политических надинституты, где правление будет в руках Москвы. А Лукашенко может прибывать у власти как один из таких факторов внутреннего террора. Как, например, Кадыров в Чечне.

Наличие Лукашенко как президента в условной республике, которая будет иметь такие же права, как Крым или Чечня, никак не будет мешать Москве реализовывать свои планы: размещать здесь войска, свои военные объекты, строить инфраструктуру и проводить оккупационную политику. Лукашенко может остаться, но он не будет ничего решать.

Поэтому для России не является ключевым фактором убрать Лукашенко. Если бы Кремль хотел убрать Лукашенко, он бы его уже убрал. Россия полностью удовлетворена тем, что происходит с Беларусью.

Понятно, что, отдав полное управление в руки Москвы, Лукашенко не будет чувствовать себя в безопасности. Он может быть в течение определенного времени смещен через выборы, через какие-то другие институциональные изменения. Но этого может и не произойти.

— А как вам видятся планы и возможности других внешних игроков по устранению данной проблемы?

— У других внешних игроков, если мы имеем в виду ЕС и США, нет никаких возможностей убрать Лукашенко. По той простой причине, что здесь ключевым игроком является Россия.

Да, в Беларуси западные государства активно поддерживали демократическое сообщество, но радикальных средств для изменения ситуации у Запада нет. Они даже не могут быстро и оперативно решить вопрос с мигрантами на границе с Литвой. А тут свергнуть целый режим!

Конечно, самый худший враг для системы — сама система. Своими абсурдными идеями они подрывают собственную стабильность. А выдавливание наиболее активной части населения из Беларуси еще больше повлияет на качество функционирования системы.

— Многие связывают нынешние зачистки как раз с предстоящей электоральной кампанией. Стоит ли после ждать отката?

— Нет, это системная тенденция. И она уже будет оставаться такой без изменений до самого конца правления Лукашенко. Это результат прошедшей кампании 2020 года, результат политического кризиса. Фактически это политика военного режима, уничтожения любых внутриполитических угроз идеологического плана, культурного, альтернативы как таковой.

Террор уже не закончится. И власти вряд ли вернутся к политике оттепели. Кризис настолько глубокий, что любая оттепель просто приведет к краху самой системы.

И на сегодняшний день система работает на репрессии и существует за счет репрессий. Референдум, выборы в местные советы и парламентские выборы будут проводиться именно в условиях такого террора.