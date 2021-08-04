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Сборная Беларуси делит 53-е место медального зачета Олимпиады с командами Эстонии, Фиджи и Латвии
Источник материала: Навiны
В среду, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио было разыграно 17 комплектов наград. Сборная Беларуси медалей не завоевала, в общей таблице команда делит 53-е место со сборными Эстонии, Фиджи и Латвии.
1. Светлана Ромашина — Светлана Колесниченко (Россия)
2. Хуан Сюэчэнь — Сунь Вэньянь (Китай)
3. Марта Федина — Анастасия Савчук (Украина)
1. Ана Марсела Кунья (Бразилия)
2. Шэрон ван Рувендаль (Нидерланды)
3. Карина Ли (Австралия)
1. Сидни Маклафлин (США)
2. Далайла Мухаммад (США)
3. Фемке Бол (Нидерланды)
1. Перут Чемутаи (Уганда)
2. Кортни Фрерикс (США)
3. Хивин Кийенг (Кения)
1. Эммануэль Корир (Кения)
2. Фергюсон Ротич (Кения)
3. Патрик Добек (Польша)
1. Андре де Грасс (Канада)
2. Кеннет Беднарек (США)
3. Ноа Лайлс (США)
1. Войцех Новицки (Польша)
2. Эйвинд Хенриксен (Норвегия)
3. Павел Файдек (Польша)
1. Сакура Йосодзуми (Япония)
2. Кокона Хираки (Япония)
3. Скай Браун (Великобритания)
1. Мэтью Белчер — Уилл Райан (Австралия)
2. Антон Дальберг — Фредрик Бергстрем (Швеция)
3. Хорди Ксаммар — Николас Родригес (Испания)
1. Ханна Миллс – Эйли Макинтайр (Великобритания)
2. Агнежка Скжипулец — Йоланта Огар (Польша)
3. Камиль Лекуантр — Алуаз Реторна (Франция)
1. Арлен Лопес (Куба)
2. Бенджамин Уиттакер (Великобритания)
3. Камшыбек Кункабаев (Казахстан)
3. Фрейзер Кларк (Великобритания)
3. Цукими Намики (Япония)
3. Хуан Сяовэнь (Тайвань)
3. Ошаэ Джонс (США)
3. Ловлина Боргохаин (Индия)
1. Италия
2. Дания
3. Австралия
1. Мохаммадреза Гераеи (Иран)
2. Парвиз Насибов (Украина)
3. Мохамед Ибрагим Эль-Сайед (Египет)
3. Рамаз Зоидзе (Грузия)
2. Виктор Леринц (Венгрия)
3. Денис Кудла (Германия)
3. Зураб Датунашвили (Сербия)
1. Юкако Каваи (Япония)
2. Айсулуу Тунубекова (Киргизия)
3. Таубе Юсейн (Болгария)
3. Ирина Коляденко (Украина)
1. Бен Махер (Великобритания)
2. Петер Фредериксон (Швеция)
3. Майкел ван дер Влетен (Нидерланды)
1. Лаша Талахадзе (Грузия)
2. Али Давуди (Иран)
3. Ман Асаад (Сирия)
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В среду, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио было разыграно 17 комплектов наград. Сборная Беларуси медалей не завоевала, в общей таблице команда делит 53-е место со...
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