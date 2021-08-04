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Торговый бизнес Мошенского объявил об убытке за полугодие

04.08.2021 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сеть магазинов «Санта Ритейл» (в составе группы «Санта») отчиталась о финансовых результатах полугодия.

Из открытой финансовой отчетности следует, что удвоение выручки до 524,2 млн рублей не спасло компанию от убытка в размере 1,1 млн рублей, пишет officelife.media

Дело в том, что компания допустила удвоение объема затрат: себестоимость выросла до 401 млн рублей.

Кроме того, у компании резко вырос (утроился) убыток от финансовой деятельности — до 6,5 млн рублей. Этого хватило, чтобы «съесть» прибыль от текущей деятельности в размере 5,3 млн рублей.

Компания удвоила убыток от реализации до 8,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Торговом реестре за сетью числятся 228 магазинов по всей стране.
 
 
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Сеть магазинов «Санта Ритейл» (в составе группы «Санта») отчиталась о финансовых результатах полугодия.
 
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