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Татьяна Водолажская сидит в ИВС на Окрестина
Источник материала: Партизан
Социолога Татьяну Водолажскую перевели в ИВС на Окрестина. Координатор Летучего университета задержана на 10 суток по уголовному делу, сообщает @by_culture.
Татьяна Водолажская / Еврорадио
Татьяна — член Координационного совета и единомышленница методолога Владимира Мацкевича, у которого сегодня прошел обыск.
Кроме Мацкевича и Водолажской сегодня был задержан один их соратник — Влад Величко. Как рассказывало Еврорадио, в постановлении на обыск у него были указаны целых 17 статей Уголовного кодекса.
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Социолога Татьяну Водолажскую перевели в ИВС на Окрестина. Координатор Летучего университета задержана на 10 суток по уголовному делу, сообщает @by_culture.
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