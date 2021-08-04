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Отец Максима Недосекова: сын прошел все. Травмы были, на костылях ходил. Но все пришло. Он действительно патриот нашей страны

04.08.2021 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Юрий Недосеков, отец бронзового призера Олимпиады-2020 в Токио в прыжках в высоту Максима Недосекова, рассказал, что спортсмен долго шел к этому достижению.

Он прошел все. И травмы были. На юношеский чемпионат мира не попал из-за травмы, три месяца лечился, на костылях ходил. Со временем все пришло. Мы рады за него. Он действительно патриот нашей страны, — отметил Юрий Недосеков в интервью БЕЛТА.
 
 
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Юрий Недосеков, отец бронзового призера Олимпиады-2020 в Токио в прыжках в высоту Максима Недосекова, рассказал, что спортсмен долго шел к этому достижению.
 
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