Польша предоставила гуманитарную визу мужу Тимановской

сообщает Onet.pl в среду, 4 августа. Муж белорусской спортсменки Кристины Тимановской получил польскую гуманитарную визу. Об этом заявил представитель польского правительства Петр Мюллер,Onet.pl в среду, 4 августа.





По его словам, из соображений безопасности не будет давать больше информации о прибытии Тимановской в Польшу.





"В средствах массовой информации появляется различная информация о том, что госпожа Тимановская высадится в том или ином месте. Мы не комментируем это, потому что мы не хотим способствовать деятельности служб других стран, которые, возможно, захотят действовать негативно в этом плане", - сказал Мюллер.





Он добавил, что Польша готова предоставить Тимановской любую помощь, включая поддержку в ее спортивной карьере, если она пожелает.





пишет Корреспондент В свою очередь сама Тимановская, получившая польскую гуманитарную визу, прибыла в Вену. В МИД Австрии ожидают, что после остановки в Вене она вылетит в Польшу. Ее муж Арсений Зданевич уехал из Беларуси в Украину,Корреспондент



