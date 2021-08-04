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Польша предоставила гуманитарную визу мужу Тимановской
Источник материала: Партизан
Польша дала гуманитарную визу мужу белорусской спортсменки Тимановской В польском правительстве не предоставляют подробную информацию о белорусской спортсменке из соображений безопасности.
Муж белорусской спортсменки Кристины Тимановской получил польскую гуманитарную визу. Об этом заявил представитель польского правительства Петр Мюллер,
По его словам, из соображений безопасности не будет давать больше информации о прибытии Тимановской в Польшу.
"В средствах массовой информации появляется различная информация о том, что госпожа Тимановская высадится в том или ином месте. Мы не комментируем это, потому что мы не хотим способствовать деятельности служб других стран, которые, возможно, захотят действовать негативно в этом плане", - сказал Мюллер.
Он добавил, что Польша готова предоставить Тимановской любую помощь, включая поддержку в ее спортивной карьере, если она пожелает.
В свою очередь сама Тимановская, получившая польскую гуманитарную визу, прибыла в Вену. В МИД Австрии ожидают, что после остановки в Вене она вылетит в Польшу. Ее муж Арсений Зданевич уехал из Беларуси в Украину,
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Польша дала гуманитарную визу мужу белорусской спортсменки Тимановской В польском правительстве не предоставляют подробную информацию о белорусской...
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