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Tesla уже собрала прототип электрокара. Угадайте, сколько он будет стоить

04.08.2021 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У Tesla готов первый прототип бюджетного электрического хэтчбэка, который будут продавать за $25 тысяч.

Об этом пишет InsideEVs со ссылкой на инсайдера в автомобильной отрасли из Китая, которого называют «проверенным».
Компактный электрокар разработан китайским подразделением Tesla. По словам информатора, уже почти полностью определён список поставщиков комплектующих для «народной» Tesla. В конце этого года планируется запустить производство авто в тестовом режиме.



По слухам, новая модель будет называться Model 2 или Model Q, сможет проходить минимум 400 км (250 миль) без подзарядки, а в продажу поступит в 2023 году. В феврале президент Tesla China Том Чжу заявил, что её дизайн, разработка и сборка будут выполняться в Китае на шанхайской гигафабрике компании. Отсюда хэтчбэк будут поставлять по всему миру.
 
 
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У Tesla готов первый прототип бюджетного электрического хэтчбэка, который будут продавать за $25 тысяч.
 
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