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«Шёл в сторону города». Что говорит житель приграничья, который первым заметил избитого насмерть мигранта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В ночь с 3 на 4 августа белорусские пограничники обнаружили в районе населенного пункта Бенякони человека в крайне тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасти его не удалось, человек умер на руках у людей в погонах.
Станислав Дойлидко, житель г. п. Вороново:
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«Шёл в сторону города». Что говорит житель приграничья, который первым заметил избитого насмерть мигранта
Новости Беларуси. В ночь с 3 на 4 августа белорусские пограничники обнаружили в районе населенного пункта Бенякони человека в крайне тяжелом состоянии, сообщили в...
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