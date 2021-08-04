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«Шёл в сторону города». Что говорит житель приграничья, который первым заметил избитого насмерть мигранта

04.08.2021 20:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ночь с 3 на 4 августа белорусские пограничники обнаружили в районе населенного пункта Бенякони человека в крайне тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Спасти его не удалось, человек умер на руках у людей в погонах.

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«Шёл в сторону города». Что говорит житель приграничья, который первым заметил избитого насмерть мигранта

Станислав Дойлидко, житель г. п. Вороново:
Вот лесополоса заканчивается, железная дорога. Выезжая за лесополосу, увидел – идет человек. Глянул – что-то он там типа как уронил или присел, или хромал – не знаю, не скажу. Потом опять посмотрел – что-то, думаю, такое интересное какое-то выражение лица. Увидел, это было буквально секунд 20. Проехал, потом остановился. Не остановился, а набрал номер заставы: «Ребята, посмотрите, тут что-то непонятное». Потому что вот у нас площадка есть – или он сюда шел? Непонятно. Он шел с той стороны в сторону города.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. В ночь с 3 на 4 августа белорусские пограничники обнаружили в районе населенного пункта Бенякони человека в крайне тяжелом состоянии, сообщили в...
 
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