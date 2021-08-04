В Казахстане родился 19-миллионный гражданин – это девочка









"В год 30-летия Независимости численность населения Казахстана перешагнула исторический рубеж: Жания Азаматкызы из Алматинской области стала 19-миллионным гражданином. Поздравляю родителей и всех казахстанцев с этим событием", - написал Токаев во вторник на своей странице в Twitter.

По словам главы государства, новорожденная девочка - четвертый ребенок в семье.



