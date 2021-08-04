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В Боливии исчезло гигантское озеро

04.08.2021 20:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Боливии полностью высохло озеро Поопо

Исчезновение озера Поопо считается природной катастрофой, которая грозит экологии и уникальным традициям местного населения.
В Боливии полностью высохло второе по величине в стране озеро Поопо. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что по размеру озеро было как полтора Киева. Исчезновение озера считается природной катастрофой, которая грозит экологии и уникальным традициям местного населения.
В результате, древние поселки местных жителей рискуют исчезнуть. Уровень воды в озере Поопо понижался десятилетиями. Это вызвано многими причинами.
В 1962 году река Десагуадеро изменила русло и стала впадать в озеро Уру-Уру, что уменьшило приток воды в Поопо. Также, большое количество воды терялось из-за испарения и постоянных ветров, пишет Корреспондент
 
 
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В Боливии полностью высохло озеро Поопо
 
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