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В Боливии исчезло гигантское озеро
Источник материала: Партизан
В Боливии полностью высохло озеро Поопо
Исчезновение озера Поопо считается природной катастрофой, которая грозит экологии и уникальным традициям местного населения.
В Боливии полностью высохло второе по величине в стране озеро Поопо. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что по размеру озеро было как полтора Киева. Исчезновение озера считается природной катастрофой, которая грозит экологии и уникальным традициям местного населения.
В результате, древние поселки местных жителей рискуют исчезнуть. Уровень воды в озере Поопо понижался десятилетиями. Это вызвано многими причинами.
В 1962 году река Десагуадеро изменила русло и стала впадать в озеро Уру-Уру, что уменьшило приток воды в Поопо. Также, большое количество воды терялось из-за испарения и постоянных ветров,
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В Боливии полностью высохло озеро Поопо
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