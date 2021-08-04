Бывший десантник утонул в Витебске на день ВДВ, его тело нашли только сегодня

пишет vitebsk.cc По данным следствия, тем днем двое приятелей отмечали день ВДВ на берегу реки с алкоголем. Когда один из мужчин ненадолго отлучился от «поляны», его 39-летний приятель переплыл Двину и стал общаться на другом берегу с отдыхавшими там девушками,vitebsk.cc





Увидев это, второй участник празднования также решил форсировать реку вплавь. Однако, в отличие от сослуживца, понял, что ему не хватит сил и вернулся обратно. После этого ни своего знакомого, ни девушек, к которым он переплыл, второй отдыхавший не видел.





Подождав некоторое время своего приятеля, мужчина обратился в милицию. Днем 4 августа тело 39-летнего мужчины было извлечено из Двины, сообщается пресс-службой СК.



