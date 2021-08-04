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Бывший десантник утонул в Витебске на день ВДВ, его тело нашли только сегодня

04.08.2021 20:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

2 августа в Витебске утонул 39-летний мужчина, он отмечал день ВДВ и переплыл через Двину к компании девушек.

По данным следствия, тем днем двое приятелей отмечали день ВДВ на берегу реки с алкоголем. Когда один из мужчин ненадолго отлучился от «поляны», его 39-летний приятель переплыл Двину и стал общаться на другом берегу с отдыхавшими там девушками, пишет vitebsk.cc

Увидев это, второй участник празднования также решил форсировать реку вплавь. Однако, в отличие от сослуживца, понял, что ему не хватит сил и вернулся обратно. После этого ни своего знакомого, ни девушек, к которым он переплыл, второй отдыхавший не видел.

Подождав некоторое время своего приятеля, мужчина обратился в милицию. Днем 4 августа тело 39-летнего мужчины было извлечено из Двины, сообщается пресс-службой СК.
 
Теги: Витебск
 
 
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2 августа в Витебске утонул 39-летний мужчина, он отмечал день ВДВ и переплыл через Двину к компании девушек.
 
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