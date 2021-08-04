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Тертель заявил о десятках тысяч задействованных в информационной войне против режима Лукашенко
Источник материала: Навiны
По разным оценкам, от 50 до 70 тысяч человек работают в информационном пространстве «против Беларуси», сказал председатель КГБ Иван Тертель в фильме «Заговор».
Тертель уточнил, что имеет в виду и центры информационного противоборства вооруженных сил США, других западных государств, Украины.
Кроме того, глава КГБ отметил наблюдающиеся тесное взаимодействие украинских подразделений информационной войны с польскими и литовскими, координацию на уровне специалистов при проведении информационных операций в отношении Республики Беларусь для нанесения ущерба.
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По разным оценкам, от 50 до 70 тысяч человек работают в информационном пространстве «против Беларуси», сказал председатель КГБ Иван Тертель в фильме «Заговор».
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