Тертель заявил о десятках тысяч задействованных в информационной войне против режима Лукашенко

По разным оценкам, от 50 до 70 тысяч человек работают в информационном пространстве «против Беларуси», сказал председатель КГБ Иван Тертель в фильме «Заговор».





Тертель уточнил, что имеет в виду и центры информационного противоборства вооруженных сил США, других западных государств, Украины.

Кроме того, глава КГБ отметил наблюдающиеся тесное взаимодействие украинских подразделений информационной войны с польскими и литовскими, координацию на уровне специалистов при проведении информационных операций в отношении Республики Беларусь для нанесения ущерба.