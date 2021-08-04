Суд в Витебске приговорил мужчину к 1,5 года ограничения свободы за оскорбительный комментарий в соцсети

Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего мужчины, которому инкриминировано публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

По материалам дела фигурант 15 мая 2020 года в Витебске с использованием мобильного телефона и учетной записи в социальной сети "Одноклассники" разместил к публикации с фото сотрудника милиции в форменном обмундировании оскорбительный комментарий. В суде обвиняемый свою вину признал в полном объеме и раскаялся. Он пояснил, что поступил так после прочтения негативных комментариев к этой публикации. Мужчина добровольно выплатил потерпевшему материальную компенсацию морального вреда в размере Br800.

С учетом позиции гособвинителя и представленных доказательств суд Первомайского района Витебска вынес обвинительный приговор: 1 год 6 месяцев ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Мобильный телефон конфискован в доход государства как средство совершения преступления. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Тем временем прокуратура Бреста направила в суд уголовное дело по обвинению 64-летней жительницы Брестского района в публичном оскорблении Президента Беларуси. Обвиняемая 20 апреля 2021 года, находясь в зале Дома правосудия в Бресте, в ходе ее допроса в качестве обвиняемой по другому уголовному делу высказалась фразой, в которой было оскорбление в адрес главы государства. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.-0-