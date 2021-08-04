Не выходит на связь социолог Оксана Шелест. Тоже задержана?









Оксана Шелест, вероятно, также задержана, она не выходит на связь с середины дня. Она социолог, коллега Владимира Мацкевича и Татьяны Водолажской, которых задержали утром 4 августа сотрудники КГБ после обысков.





Напомним, что сегодня также задержан Влад Величко. Он не имеет никакого официального отношения к деятельности консорциума "ЕвроБеларусь" с 2019 года. Точно также, как и к инициативам философа и методолога Владимира Мацкевича с этого же времени.





Последние годы Величко не занимался общественной деятельностью и работал в области международного консалтинга. Таким образом, остается непонятным, в чем причина "атаки".