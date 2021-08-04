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После 15 суток ареста на свободу вышел музыкант Максим Субоч

04.08.2021 21:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После 15 суток ареста на свободу вышел музыкант, участник групп TonqiXod и Subtonans Максим Субоч.




Его осудили за наклейку с” Погоней " на авто. Это уже не первый арест музыканта: почти год назад он отсидел 10 суток за якобы " мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям сотрудников милиции”.
 
 
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После 15 суток ареста на свободу вышел музыкант, участник групп TonqiXod и Subtonans Максим Субоч.
 
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