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После 15 суток ареста на свободу вышел музыкант Максим Субоч
Источник материала: Партизан
После 15 суток ареста на свободу вышел музыкант, участник групп TonqiXod и Subtonans Максим Субоч.
Его осудили за наклейку с” Погоней " на авто. Это уже не первый арест музыканта: почти год назад он отсидел 10 суток за якобы " мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям сотрудников милиции”.
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После 15 суток ареста на свободу вышел музыкант, участник групп TonqiXod и Subtonans Максим Субоч.
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