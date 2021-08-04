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Тимановскую уволили из Центра олимпийской подготовки и откомандировали в МВД

04.08.2021 21:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Легкоатлетку Кристину Тимановскую уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки и откомандировали в Министерство внутренних дел.


Фото: БФЛА

Если Тимановская не явится в МВД до 12:00 5-го августа, то ее уволят и из этой структуры.

Беларусский фонд спортивной солидарности привел текст сообщения, которое сегодня получила спортсменка.

«Добрый день, Кристина Сергеевна. Приказом Министерства спорта и туризма вы с 5 августа 2021 года откомандировываетесь в Министерство внутренних дел для дальнейшего прохождения службы. Вам необходимо прибыть на службу 5 августа 2021 в 9.00 по адресу г. Минск, улица Городской Вал, 6, кабинет 110. Дополнительно сообщаю, что ваше отсутствие на рабочем месте (по вышеуказанному адресу) свыше 3 часов считается прогулом и может повлечь за собой ваше увольнение», – говорится в сообщении, которое цитирует Трибуна.

Напомним, сегодня Тимановская прилетела в Вену. 
 
Теги: Минск
 
 
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Легкоатлетку Кристину Тимановскую уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки и откомандировали в Министерство внутренних дел.
 
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