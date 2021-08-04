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Александр Богданович о выступлении Максима Недосекова: «Бронза, можно сказать, с отливом золота»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Атмосфера эйфории не покидает уже второй день Национальный аэропорт Минск. Наши олимпийские медалисты возвращаются на родную землю. 4 августа тепло и душевно встречали Максима Недосекова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прикоснуться к олимпийцу и лично с ним пообщаться приехали родные и поклонники атлета. Наших олимпийцев также встречала съемочная группа СТВ. Какая высота покорилась папе прыгуна в высоту, когда тот завоевал медаль? В чем секрет успеха Недосекова по мнению его первого тренера?
На этих Олимпийских играх в Токио в прыжках в высоту медалисты показали одинаковый результат. Недосеков стал третьим лишь по количеству попыток. Меж тем в Японию белорусский прыгун отправлялся уже в качестве фаворита. Он с легкостью прошел квалификацию.
Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:
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Новости Беларуси. Атмосфера эйфории не покидает уже второй день Национальный аэропорт Минск. Наши олимпийские медалисты возвращаются на родную землю. 4 августа...
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