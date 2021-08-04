Миграционный кризис: на белорусско-литовской границе погиб беженец из Ирака

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На белорусско-литовской границе продолжаются беспорядки. Есть раненые, один мигрант из Ирака погиб. По информации Госпогранкомитета Беларуси, он попал в страну из прибалтийского государства. Мужчину обнаружили местные жители в районе населенного пункта Бенякони. О том, что сейчас происходит в приграничной зоне и как к ситуации отнеслись белорусы, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Без призывов и лозунгов . У литовского посольства собрались десятки белорусов. В руках – плакаты. Они просят остановить жестокость в соседней стране и на общей границе.

«Мы помолчим. Может быть, наше молчание будет громче заявлений вышестоящих лиц. Мы знаем о ситуации с беженцами, о поведении литовских силовиков, которые нарушают все возможные документы, международные пакты, конвенции», – сказала участница пикета Валентина Довгалева.

Миграционный кризис в Литве продолжается несколько месяцев. В лагерях для беженцев находятся больше четырех тысяч граждан Ирака и других государств Ближнего Востока и Африки. Чтобы остановить наплыв, литовские пограничники продолжают возводить стену из колючей проволоки и разворачивают людей без документов в сторону Беларуси против их желания.

После такой «депортации» беженцам понадобилась помощь медиков. Несколько человек в больнице.

«Забрали наши рюкзаки, одежду. И затолкали в минивэн. Около 30 человек в один минвэн. Мы не могли дышать. У меня астма. Потом они оставили нас здесь среди ночи. Сказали, если вернетесь, мы вас застрелим», – рассказал мигрант.

«Они угрожали стрелять. Ударили меня ногой по лицу. Потом повредили мне ногу. Они отобрали детей у матерей. Они причиняли боль детям», – поделился еще один беженец.

«Сегодня на участке Лидского пограничного отряда, непосредственно на линии границы, пограничным отрядом была выявлена группа из пяти граждан Ирака, которые насильно выдворены сопредельной страной в Беларусь. Иностранцы имели внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов служебных собак», – констатировал официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

Одного из мигрантов обнаружили жители приграничного поселка Бенякони. Вызвали «скорую», сообщили пограничникам. Но спасти человека не удалось.

«Человек избит был до такого состояния, что практически на руках у пограничников скончался. Прибывший экипаж скорой помощи просто не успел ему оказать элементарной медицинской помощи. У него был паспорт гражданина Ирака», – рассказал государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович.

Следственный комитет Беларуси проводит проверку. Опрашивают местных жителей и сотрудников погранзаставы. Дело на контроле у президента. Специалисты ищут родственников погибшего. Им выдадут белорусские визы и помогут забрать тело.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте подписала приказ, разрешающий сотрудникам службы охраны границы применять физическое и психологическое насилие в отношении мигрантов.