|
«Почти двое суток ехала на поезде до Минска». Кто приехал встречать Максима Недосекова в столичный аэропорт?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Атмосфера эйфории не покидает уже второй день Национальный аэропорт Минск. Наши олимпийские медалисты возвращаются на родную землю. 4 августа тепло и душевно встречали Максима Недосекова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прикоснуться к олимпийцу и лично с ним пообщаться приехали родные и поклонники атлета. Наших олимпийцев также встречала съемочная группа СТВ. Какая высота покорилась папе прыгуна в высоту, когда тот завоевал медаль? В чем секрет успеха Недосекова по мнению его первого тренера?
Витебск, Минск и даже Екатеринбург. География поклонников Максима Недосекова сегодня стала ближе. Конечно, больше всех за сына переживала мама.
О том, как болели за сына в семье Недосековых, вместе со съемочной группой СТВ вскоре узнал весь мир.
Сергей Кохненко, первый тренер Максима Недосекова:
Я в пять утра с поезда из Екатеринбурга. И прямо сюда. Почти двое суток ехала на поезде до Минска. Сейчас я приехала поддержать Максима. Очень сильно переживала за своих ребят. За всех! Просто горжусь.
Эта медаль очень долгожданная, и мы рады за Максима, потому что его высота была самая высокая.
Берите пример с настоящих героев, с людей, которые достойно представляют свою страну на международной арене.
Мы ехали из Витебска, с самого утра выезжали. Были неповторимые эмоции. Очень все круто! Лично я занимаюсь легкой атлетикой, бегаю длинные дистанции. Уже выступаю на соревнованиях. Надеюсь, что когда-нибудь что-то займу стоящее и за меня тоже будет кто-то болеть.
Я тоже занимаюсь легкой атлетикой. Я стремлюсь, пытаюсь добиться лучшего. Я хочу быть в будущем, как Максим.
Недосекову сегодня не давали проходу ни общественность, ни журналисты. Но несмотря на физическую и моральную усталость, уделил внимание всем.
Оксана Семашко, корреспондент:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Почти двое суток ехала на поезде до Минска». Кто приехал встречать Максима Недосекова в столичный аэропорт?
Новости Беларуси. Атмосфера эйфории не покидает уже второй день Национальный аэропорт Минск. Наши олимпийские медалисты возвращаются на родную землю. 4 августа...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)