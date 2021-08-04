|
«Пытался дозвониться до девушки, но никак не мог». Максим Недосеков об ощущениях после олимпийской бронзы и спортивных планах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Атмосфера эйфории не покидает уже второй день Национальный аэропорт Минск. Наши олимпийские медалисты возвращаются на родную землю. 4 августа тепло и душевно встречали Максима Недосекова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прикоснуться к олимпийцу и лично с ним пообщаться приехали родные и поклонники атлета. Наших олимпийцев также встречала съемочная группа СТВ. Какая высота покорилась папе прыгуна в высоту, когда тот завоевал медаль? В чем секрет успеха Недосекова по мнению его первого тренера?
Недосеков не раз приводил в восторг судей самых престижных соревнований. Громко он заявил о себе еще на старте спортивной карьеры, выиграв чемпионат Европы среди юниоров с результатом 2 метра 33 сантиметра, побив рекорд соревнования, который держался 40 лет. И вот теперь олимпийская высота. В свои 23 парень из Витебска – лучший белорусский легкоатлет 2018 года и мастер спорта международного класса.
Максим Недосеков, бронзовый призер Олимпийских игр-2020:
Пытался дозвониться до девушки, но никак не мог – у нее скрытый аккаунт. Первым сразу позвонил родителям. Дозвонился, у японцев взял телефон. Я говорю: «У вас есть WhatsApp или Viber?» – «Ничего нет!» Я говорю: «Устанавливай».
Недельку надо отдохнуть, все осознать, поработать со СМИ – отдать эту всю недельку. А потом обратно старты. У меня еще около пяти стартов. Конечно, столько негативных комментариев у меня сейчас на страничке, но ваша поддержка полностью все это перекрывает, поэтому вам большое спасибо.
Максим обмолвился – за последнее время из-за напряженного графика сбросил три килограмма. Спорт больших достижений требует колоссальной отдачи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Пытался дозвониться до девушки, но никак не мог». Максим Недосеков об ощущениях после олимпийской бронзы и спортивных планах
Новости Беларуси. Атмосфера эйфории не покидает уже второй день Национальный аэропорт Минск. Наши олимпийские медалисты возвращаются на родную землю. 4 августа...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)